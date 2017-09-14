استعانت شركة أبل الاميركية بلقطات من مدينة دبي الإماراتية، لإظهار قدرات تلفزيونها الجديد Apple TV ذي الوضوح غير المسبوق من الدرجة 4K، على إظهار أدق التفاصيل.

وظهرت في اللقطات التي بثتها أبل خلال مؤتمرها الصحفي للإعلان عن "آيفون X" ومجموعة من أجهزتها الذكية الثلاثاء، مشاهد من شارع الشيخ زايد في دبي أثناء الليل والنهار.

وعلق مسؤول في أبل على الصور :" نحن الآن في دبي، حتى لو كنت في المساء يمكنك مشاهدة تفاصيل لا تصدق في المباني والسيارات التي تسير على الطريق".

ويوفر تلفزيون أبل الجديد دقة 4K وهي 4 أضعاف دقة HD، كما أنه مزود بخاصية النطاق الديناميكي العالي HDR التي تظهر الألوان على حقيقتها، حسب أبل.

وقال مسؤول من الشركة الأميركية خلال العرض إن هذه الدقة التي يعرضها تلفزيون أبل هي الأفضل من نوعها حتى الآن.