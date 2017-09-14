«أنوي التبرع بكامل المبلغ لأعمال الخير»

نجمة هوليوود ريبيل ويلسون بعد أن حصلت على 4.5 ملايين دولار في المحكمة كتعويض لها في قضية قذف وتشويه رفعتها ضد ناشر مجلتي «أوكيه» و«إن دبليو» لنشرهما مقالات مناهضة لها في مايو 2015.