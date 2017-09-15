وجه وزير الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي عبدالله السواحة برفع الحجب عن تطبيقات المكالمات خلال أسبوع، بالتعاون مع الشركاء في قطاع الاتصالات لتفعيل قيمة العميل أولا. حسب تغريدة كتبها في حسابه على تويتر.

وقال السواحة، إن الوزارة ستعمل مع شركات الاتصالات على مراجعة استيفاء التطبيقات للمتطلبات التنظيمية، لإتاحة ورفع الحجب عن ما يتوافق مع المتطلبات.

وتأتي تصريحات السواحة لتنهي حجبت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات لتطبيقات المكالمات المجانية مثل فايبر ومكالمات واتساب وماسنجر فيسبوك، وفيس تايم.

وحسب وسائل إعلام سعودية، جاءت تصريحات الوزير لتؤكد ما صرحت به الهيئة في وقت سابق، من أنها لم تقم بالتوجيه بحجب تلك التطبيقات حاليا، وفي ذات الوقت تقوم بمتابعة هذا الموضوع مع مزودي خدمات الاتصالات للوقوف على أبعاد ذلك.