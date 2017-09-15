كشفت امرأة صينية طريقة شواء دجاجة على الفحم بمكتب عملها باستخدام تربة طينية للزراعة.

وفقا لما نشرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، طهت "ياه" الدجاجة كاملة بعد وضع الإضافات أعلاها والخضراوات بداخلها ثم غطتها بالورق الحرارى وورق الألومنيوم ثم غطتها بطينة الزراعة وأخيرا دفنتها داخل وعاء الزراعة، ووضعت الفحم بالأعلى وغطته بطلاء الأظافر ليساعد على الإشتعال.

نضجت الدجاجة بالفعل وظهرت المرأة تتناولها، وشاركها بعض الزملاء في وجبة الطعام ، وبالرغم من غرابة مقاطع الفيديو التي تنشرها إلا أنها حققت 200 مليون مشاهدة .