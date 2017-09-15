تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، مقطع فيديو قالوا إنه يوثِّق إنقاذ عناية الله لمواطن سعودي بعدما احترقت توصيلة كهربائية تجارية في منزله.



ويُظهر المقطع صوت المواطن شارحًا وضعه لتوصيلة جهاز تشغيل سيارته (صيني – غير أصلي) للشحن ليفاجأ به متفحمًا بجوار شاحن جواله الأصلي، الذي لم يصبه أي مكروه.



وحمد صاحب المنزل الله على عدم وجود أي مادة خشبية أو سجادة تحت الجهاز المحترق، وإلا لتحول بيته إلى كتلة رماد، محذرًا عموم المواطنين والمقيمين من شحن الأجهزة عمومًا أثناء نومهم.



ونشر مغردون مقطع الفيديو على نطاق واسع ضمن وسم خصصوه للتحذير من خطورة البضائع المقلدة، خاصة تلك المرتبطة بعمليات الشحن الكهربائي.