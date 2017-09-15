أجرى العلماء البرازيليون أبحاثا أشارت نتائجها إلى العلاقة بين الجوع ونمو الشعر.



ونقلت بوابة "EurekAlert" ملخصا للمقال الذي كانت قد نشرته مجلة "Cell Reports" العلمية.



وقد تم تأكيد تلك العلاقة بناء على رصد مجموعتين من الفئران، حيث فرض العلماء قيودا على أغذية المجموعة الأولى، فيما استمرت فئران المجموعة الثانية بتناول الطعام بشكل طبيعي.



وفقدت الفئران التي كانت تتناول 60% من وجبات غذائها الطبيعية نصف وزنها خلال 6 أشهر. وعلاوة على ذلك ازدادت سماكة جلود تلك الفئران. كما ازداد طول وكثافة شعرها والطول الإجمالي للأوعية الدموية في الجلد.



ويعتقد العلماء أن التغيرات ناتجة عن تكيف الفئران مع نظام جديد لتناول الطعام، مع العلم أنها صارت تفقد طاقة أقل للحفاظ على حرارة جسمها، الأمر الذي أدى بدوره إلى نمو شعرها.



وقال العلماء البرازيليون إن النتائج التي حصلوا عليها تنطبق على الإنسان أيضا.