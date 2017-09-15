يحظى رجل هندي بشعبية واسعة بين الطيور، حيث يزور ما بين 2500 و 3000 من الببغاوات والعصافير مزرعته التي تمتد على مساحة 4 فدان بشكل يومي، لتتغذى على أكواز الدخن الشهية، وتبني أعشاشها بعيداً عن الحيوانات المفترسة.

ويحمل هاروش باي دوباريا لقب "رجل الطيور"، حيث دأب على مدى 17 عاماً، على البحث عن الطيور، وتوفير ملاذ آمن لها. وبدأ الأمر في عام 2000، عندما تعرض هاروش لكسر في قدمه، وأمضى وقتاً طويلاً داخل المنزل، وخطر بباله تعليق بعض أكواز الدخن في الشرفة، وسرعان ما بدأ بجذب اهتمام الطيور.

وخلال شهر واحد، بدأ ما بين 100 و 150 طيراً، يزورون منزل هاروش بشكل يومي للحصول على الطعام. ومع زيادة أعداد الطيور بشكل كبير، لم تعد شرفة المنزل مكاناً مناسباً لها، كما اشتكى الجيران من هذه الطيور، مما دفع هاروش وأسرته إلى الانتقال إلى مزرعة في إحدى المناطق الريفية، ليوفر مكاناً مناسباً لممارسة هوايته الجديدة.

وتحولت المزرعة إلى ملاذ تلجأ إليه الآلاف من الطيور بشكل يومي، ويسهر هاروش وأسرته على راحة هذه الطيور، كما ينفق ما بين 2300 و 3100 دولار على إطعامها.

يذكر أن هاروش ليس الرجل الوحيد في الهند، الذي يكرس حياته للطيور، حيث سبق وتحدثت وسائل الإعلام عن رجل يدعى شيناي يقوم بإطعام 4000 ببغاء في اليوم، بالإضافة إلى الدكتور غاناباثي سواميدي، الذي كرس حياته لإنقاذ الطيور المهددة بالانقراض، ويحمل حالياً الرقم القياسي العالمي، لأكبر عدد من الطيور تحت سقف واحد.