استجوبت شرطة دبي والدي طفل يبلغ من العمر 6 سنوات بعد انتشار مزاعم تعذيبه وذلك بسبب شكوى من مدرسة الطفل.

وأبلغت المدرسة شرطة دبي أن الصبي تعرض للتعذيب من قبل والديه بسبب "شقاوته".

وقد لاحظ القيمون على المدرسة علامات وآثار عنف على جسم الطفل بالإضافة إلى آثار حروق.

وعُلم أيضاً خلال التحقيقات مع والدي الطفل أنّ والدته تلجأ إلى القوة بهدف تأديبه والسبب أنّه يخبر الآخرين عما يحدث داخل المنزل. لكنّ الوالدة نفت نفياً قاطعاً خبر تجويع الطفل.

الجدير ذكره، أنّ القضية أحيلت إلى النيابة العامة بدبي لاستكمال التحقيق. كما أُجبر والدا الطفل على توقيع وثيقة تثبت أنّهما لن يتعرضا للصبي أو يعنفاه أبداً.