تنبأ مسلسل الخيال العلمي البريطاني "بلاك ميرور" Black Mirror بتطورات تكنولوجية عدة نُفذت فعلياً، وآخرها ميزة جديدة أعلنت عنها شركة "آبل" Apple في هاتفها المحمول "آيفون إكس" iPhone X.

والميزة الجديدة أضافت برنامج التعرف إلى الوجه إلى "الرموز التعبيرية" Emojis التقليدية، ما يمنح المستخدمين القدرة على تحويل أنفسهم إلى أيقونة تحاكي تعابيرهم تماماً.

في إحدى حلقات "بلاك ميرور" عام 2013، تحول دب كرتوني إلى شخصية شعبوية وخاض المجال السياسي وحاز آلاف الأصوات في انتخابات محلية، بعدما منحه فنان كوميدي فاشل صوتاً وشخصية وتحكم فيه مستخدماُ تقنية تماثل آخر تقنيات "آبل".