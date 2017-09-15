«لن أرتاح حتى أقطعها إربا وأضعها في أكياس داخل ثلاجتي»
عضو البرلمان البريطاني جورج أوزبورن ينتقد رئيسة الحكومة تيريزا ماي لأنها كانت قد أبعدته عن حكومتها كوزير للخزانة، عقب الاستفتاء الذي جرى على انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
«أنوي التبرع بكامل المبلغ لأعمال الخير»
نجمة هوليوود ريبيل ويلسون بعد أن حصلت على 4.5 ملايين دولار في المحكمة كتعويض لها في قضية قذف وتشويه رفعتها ضد ناشر مجلتي «أوكيه» و«إن دبليو» لنشرهما مقالات مناهضة لها في مايو 2015.
«هذا كثير بالطبع»
تعليق لبعض الصحافيين بعدما تبين أن المغنية بريتني سپيرز أنفقت 123 ألف دولار على الرسائل النصية في هاتفها النقال عام 2016، بالإضافة لـ 30 ألف دولار أخرى على تدليل كلابها والعناية بها.
«إنه الحب»
بهذه الكلمة بررت النجمة السينمائية چينيفر لورنس (27 عاما) قول صديقها دارين أرنوفيسكي انها بركان من المواهب، وقولها هي انه رائع ومتألق.
«بالصراحة.. لم أتكلم مع هاري أبدا»
المغني زين مالك خلال حديثه حول خلافه المرير مع زميله السابق في فرقة «ون دايركشن» الغنائية هاري ستايل، مؤكدا أنه لا يتوقع أن تعود المياه إلى مجاريها بينهما لأنه لم يكن في الأصل على علاقة ودية معه قبل انفصاله عن الفرقة عام 2017.
«أقول لا تلمسها من فضلك»
عارضة الأزياء بيلا حديد، وهي تصرخ على حارس أمن وتمسك يده لأنه دفع مصورتها، وسط حشد من المصورين المتطفلين، إلى خارج صالة عرض أزياء مايكل كورس في نيويورك