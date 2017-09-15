رصدت أجهزة الداخلية حبوبا يتم تداولها بين الطلاب باسم الفراولة السريعة. وذكر مصدر أمني ان الحبوب أرسلت الى الأدلة وثبتت خطورتها البالغة على الأجهزة العصبية وأنها تؤدي الى تركيز مؤقت ولكنها تصبح إدمانا صعب التخلص منه أو تجاوزه. ودعا المصدر أولياء الأمور وإدارات المدرسة الى تحذير الأبناء من تداول هذه الحبوب وعدم حيازتها بأي شكل من الأشكال، مؤكدا جاهزية الداخلية لتلقي اي بلاغات بشأن تجار يروجون هذه الحبوب بين طلاب المدارس أو الجامعات.

وردا على سؤال حول مصدر الحبوب قال المصدر: ان الحبوب ثبت انها واردة من دولة آسيوية، وأن تنسيقاً تم مع الجمارك بمصادرتها وهناك نية لإدراجها في جدول الممنوعات.