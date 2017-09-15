اعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة عن تقديمها مساعدات عاجلة للمتضررين من إعصار «إيرما» بدول جزر الكاريبي بقيمة تبلغ 36.7 مليون درهم (ما يعادل 10 ملايين دولار).

وذكرت وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام) في بيان امس أن «هذه المساعدات تأتي بتوجيهات رئيس دولة الإمارات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، لدعم وتعزيز جهود الإغاثة الدولية للتخفيف من معاناة سكان جزر الكاريبي من جراء ما سببه الإعصار من آثار تدميرية على المنشآت والبنية التحتية وخلف بعض القتلى».

وأضافت الوكالة أن دولة الإمارات تؤكد أن مد يد المساعدة لجزر الكاريبي جزء لا يتجزأ من إيمانها بدورها الإنساني تجاه المتضررين والمنكوبين من فعل الكوارث الطبيعية على مستوى العالم.