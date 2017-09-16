ألقيت القوات الأمنية اللبنانية القبض على العاملة الإثيوبية، التي حاولت قتل الطفل علي حيدر المولى في حظيرة للحيوانات تبعد نحو 200 متر من منزل عائلة المولى، وذلك عن طريق الصدفة بعد دخول صاحب الحظيرة لأخذ متاع منها.



وبحسب ما قاله والد الطفل لجريدة "النهار" اللبنانية: "فإنّ العاملة تظاهرت عند رؤيتها الرجل بالموت".



وأضاف: "عند إبلاغي خبر العثور عليها اتصلت بأقاربي وطلبت إليهم المسارعة إلى المكان وإبلاغ القوى الأمنية لتحضر وتوقفها، رافضاً أن يتعرّض لها أحد، فقد نذرت بعد الذي تعرّض له علي أني لا أريد شيئاً سوى أن يشفيه الله".