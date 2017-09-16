كشفت تقارير إخبارية عديدة أن رجل أعمال نرويجي ثري، بات يمتلك أغلى سيارتين في العالم.



وأشار موقع "أوتو إيفوليوشن" المعنيّ بأخبار السيارات، أن الثري النرويجي، الذي رفضت التقارير الإفصاح عن هويته، يمتلك حالياً في مأربه أغلى سيارتين في العالم، وهما: "رولزرويس سويبتايل"، و"كوينيجسيج أجيرا آر إس".



ويبلغ سعر "سويبتايل" وحدها نحو 13 مليون دولار، وتُعَد أطول سيارة كوبيه في العالم؛ حيث يتعدى طولها ستة أمتار، وبمحرك 12 سلندر، سعة 6.75 لتر، وبقوة 453 حصاناً، ونظام دفع خلفي وناقل حركة أتوماتيكي بثماني سرعات.



أما "كوينيجسيج" من طراز سيارات السيدان الفاخرة الفارهة.



ونشر الموقع معلومات عن الثري النرويجي مالك السيارتين، وقالت إنه عاشق للمحركات؛ حيث هو نفسه مالك السيارة "فيراري إس 12 تور دي فرانس" الإصدار الخاص بـ"مكلارين بي 1"، واهتم بصناعة قاعدة عجلات مخصوصة له.



كما أنه يعشق اليخوت؛ ولذلك طلب أن تكون السيارة مستوحاة منها، بالإضافة إلى أنه يمتلك مجموعة كبيرة من الطائرات الخاصة.