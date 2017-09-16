تعرض 12 قردا إلى سكتة قلب أدت إلى مقتلهم، في إحدى غابات الهند، بعد أن اخافهم نمر.



ووفقا لصحيفة "ديلي ميل"، تفاجأ سكان محليون عندما وجدوا جثة 12 قردا، في الغابة، قبل أن يقر طبيب بيطري بوفاتهم بسبب سكتة قلبية.



وقال الطبيب سانغيف كومار: "قد يكون سبب وفاة القردة بسبب زئير أحد النمور التي تنتشر في المنطقة".



وعلى الرغم من التقرير الطبي، أثار موضوع الموت الجماعي للقردة استياء خبراء الحياة البرية، الذين رفضوا هذا التفسير، وزعموا أن القردة لقت حتفها بسبب تسمم.



وقال الطبيب برجندرا سينغ، إن القردة حيوانات برية ولا تموت بسكتات قلبية، وأن السبب يرجح أن يكون تسمم من نوع ما.