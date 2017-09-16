كشف طهاة في الشرق الأوسط عن أغرب الطلبات التي تلقوها من رواد المطاعم. وكانت دراسة استقصائية أجريت قبل معرض الفنادق بدبي 2017 الذي تبدأ فعالياته الأسبوع المقبل، قد اكتشفت العالم الغريب لأصناف الطعام المعدّة خصوصاً، التي طُلب من طهاة المنطقة تحضيرها للرواد.



وبدءاً بالأصناف غير العادية، اعترف العشرات من طهاة الفنادق والمطاعم بأنه ليس كل الرواد يطلبون أطباقاً معدة وفقاً لأهم متطلباتهم الأساسية. وذكر أحد الطهاة أنه قد طُلب منه مثلاً طهي عجة من دون بيض، إرضاءً لأحد الرواد، من خلال ابتكار طبق جبن نباتي مقلي وصفه بأنه «شبيه بالعجة». وهناك طاهٍ آخر طلب منه أحد الزبائن حساء طماطم، على أن يكون خالياً من الطماطم!



وفي مكان آخر، أصر أحد رواد مطعم على حصوله على ستيك تارتار - وهو طبق من اللحم النيء بالبصل والبيض - على أن يكون مشوياً بشكلٍ جيد. وفي تعليمات أكثر إثارةً للقلق، أشار طاهٍ آخر إلى طلب مزعج للمعدة من إحدى مجموعات الرواد.



وأوضح قائلاً: «حدث ذات يوم في المطعم الذي أعمل فيه أن طلب أحد الرواد صدور دجاج مطهية بدرجة متوسطة.



وبالطبع كان النادل أول من أوضح لهم أنه وفقاً للوائح سلامة الأغذية لا يمكننا تحقيق توقعاتهم، ولكنني في النهاية اضطررت إلى مقاطعة الجدال بنفسي، وأوضحت لهم أن الدجاج لن يتم تقديمه إلا مطهياً بدرجة كاملة».



وجاءت تحديات الطهي الأخرى المطروحة من العملاء الذين يبحثون عن مذاقات بديلة إلى حدٍ ما، وقد كُلف أحد الطهاة بتحضير تشكيلة مثيرة للاهتمام من سمك موسى المشوي مع ملفوف مخلل وصلصة شوكولاتة، وطُلب من طاهٍ آخر أن يخبز حلوى تيراميسو من دون أي سكر.



وتحت مظلة معرض دبي للفنادق، الذي ستنعقد فعالياته في الأسبوع المقبل (18 - 20 سبتمبر 2017) في مركز دبي التجاري العالمي، تندرج الاتجاهات في مجال المأكولات والمشروبات ضمن جدول أعمال منتدى قيادة الضيافة في الشرق الأوسط الذي تنعقد جلساته تحت رعاية شوبا إنتريورز.