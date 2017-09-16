قال زوجان متعطّلان: "إنهما اضطُرا إلى خلع أسنانهما بأنفسهما بسبب الألم الشديد، بعد أن انتظرا سنوات عديدة لتلقي العلاج في هيئة الصحة الوطنية البريطانية".



وقررت "ربيكا بريري" و"نيك أولدرويد" خلع أسنانهما بأيديهما بعد أن سئما من تناول المهدئات.



وبحسب صحيفة ميترو البريطانية، على مدار عدة سنوات، حاول الزوجان القضاء على الألم بتناول الأدوية والكحوليات قبل أن يقوما بخلع أسنانهما بأيديهما.



يذكر أن الزوجين كانا يسعيان إلى الحصول على علاج لأسنانهما منذ العام 2013.



ولكن الأطباء قالوا لهما إن قائمة طلب التسجيل لتلقي العلاج محجوزة لعامين مقبلين.



وقالت ربيكا :"إنها اضطُرت لخلع النصف المتبقي من أسنانها المتعفنة بعد أن سئمت من تناول الكحوليات والمسكنات".



وأضافت أن أسنانها كانت في حالة سيئة للغاية، لدرجة أنها كانت تتوسل إلى الأطباء لقبول حالتها، ولكن في كل مرة كان يتم رفضها.



وقال زوجها "إنه لم يستطع النوم ﻷيام بسبب الألم الشديد، وقد اتّجه إلى الشرب من أجل القضاء على الألم، ولكنه في النهاية قام بخلع أسنانه".



وأضاف أنه خلع الصف العلوي من أسنانه، وأنه لم يستطع الآن الحصول على وظيفة بسبب اعتقاد أصحاب العمل أنه غير جادٍ.

وقال "إنه لو تمكن من إعادة أسنانه مجددًا فستتغير حياته بالكامل".