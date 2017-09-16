انتشر على صفحات الإنترنت تسجيل للحظة يقوم بها أربعة عمالقة من حيوانات الكنغر بالاقتتال في إحدى الضواحي الطبيعية في أوستراليا.



ونشرت جريدة "الدايلي ميل" البريطانية الفيديو المُسجل فيه العراك بين حيوانات الكنغر، وهي تكيل اللكمات والركلات لبعضها البعض، بينما يُسمع في الخلفية صوت ضحكات هستيرية لفتاتين أثناء مشاهدة المعركة.



وتستمر المعركة في الظلام مدة ثلاث دقائق تقريباً تظهر فيها الحيوانات واقفة على سيقانها، ويقوم اثنان منها بتبادل الركلات، بعد ذلك يختفيان بين العشب والأشجار.



سجل الفيديو في ولاية نيو ساوث ويلز سائق سيارة عابرة، حيث يُمكن سماع اثنتين من الفتيات وهما تضحكان من الملاكمة القائمة بين الكناغر، وتعلقان متسائلتين: "أين تعيش؟".



ويبدو من صوتهما الاندهاش من طول قامة الكناغر، وتقول إحداهما إنّ الكناغر يبدو عليها القوة الهائلة، حتى إنّ أصابع قوائمها تبدو عليها القوة حين تتمكن من القفز والركل.



وبعد فترة من تسديد اللكمات والركلات، يبدو أنّ الكناغر قررت تغيير موقعها، حيث يُمكن مشاهدتها وهي تتجه إلى الجانب الآخر من الطريق غير مكترثة لأضواء السيارة المُسلطة عليها، لتدخل وسط الغابة.