أحالت النيابة العامة إلى محكمة الجنايات في دبي خليجييْن وعربييْن، بتهمة اقتحام منزل تاجر خليجي في منطقة القرهود باستخدام سلاح ناري، وسرقة مخطوطات وساعات ثمينة ومجوهرات ذهبية وتحف أثرية نادرة وذات قيمة تاريخية ومالية عالية، تقدر قيمتها جميعا بنحو 35 مليون درهم، بعد تقييد «الحارس» وحجزه في إحدى غرف المنزل الذي كان خاليا من أصحابه.



وتضم المسروقات مصحفاً نادراً تقدر قيمته بـ150 ألف دولار أميركي، وحقيبة جلدية نسائية مثبت عليها ساعة من ماركة عالمية تفوق قيمتها المليون الدرهم.



وأفاد حارس المنزل النيابة العامة خلال مرحلة التحقيقات في هذه الجريمة التي وقعت في بداية شهر يوليو الماضي، بحضور 4 ملثمين إلى منزل المجني عليه عند الساعة الثانية فجرا، وبحوزتهم «مسدسان» استخدموهما بتهديده وترويعه بعد أن افهموه بأنهم من أفراد الشرطة، مشيرا إلى انهم قيدوه واحتجزوه داخل غرفة الملحق تحت حراسة أحد المتهمين، فيما دخل الآخرون غرفة أخرى كانت في داخلها الخزنة التي تمت سرقة المنقولات منها بعد فتحها باستخدام أدوات حديدية ومنشار كهربائي.



وأضاف الحارس أنه تمكن من تحرير نفسه بمساعدة سائق سيارة أجرة بعد مغادرة اللصوص المنزل وبحوزتهم محتويات الخزنة.



أقوال



وشهد المجني عليه البالغ من العمر 40 عاماً بأنه كان موقوفاً في مركز شرطة على ذمة قضية مالية عندما تم اقتحام وسرقة منزله الذي يقيم فيه بمفرده منذ نحو 10 سنوات، مشيرا إلى أن الشرطة حضرت إلى محبسه في اليوم التالي لواقعة السرقة، واقتادته إلى منزله لمعاينته برفقته، وتبين بأن ثمة أشخاصا مجهولين تمكنوا من دخول منزله بعد تقييد حارس الأمن المكلف بحراستها، وقاموا بتكسير خزنة حديدية كبيرة الحجم كانت موجودة داخل غرفة تخزين تحتوي كذلك على 6 خزنات كبيرة أخرى، وواحدة صغيرة، وجميعها يتم التحكم بها بواسطة أرقام سرية.



وأوضح المجني عليه أن اللصوص سرقوا من خزنة 300 ساعة «ماركة» نادرة، تقدر قيمتها بنحو 20 مليون درهم، ونحو 240 ساعة أخرى من بينها «مرصعة بالألماس» تقدر قيمتها بنحو مليون جنيه إسترليني، إضافة إلى سرقة مجوهرات ذات قيمة تاريخية عالية، تضم عقودا وأساور وسلاسل وخواتم اشتراها من بيوت مزادات تم تنظيمها داخل الدولة وخارجها تقدر قيمتها بـ5 ملايين درهم.