«أعيش لأول مرة أفضل علاقة عاطفية في حياتي»
الممثلة چنيفر لوپيز، التي تعود لأصول لاتينية، وهي تتحدث بحماس عن صديقها أليكس رودريغيز بوصف علاقتهما بأنها حب حقيقي خالص.
«كان أمرا غريبا بالفعل!»
نجم هوليوود هاريسون فورد يخرج عن صمته بخصوص ما كانت قد ذكرته زميلته الممثلة كاري فيشر، قبل موتها بوقت قصير، من أنهما ارتبطا معا بعلاقة عاطفية دافئة خلال تمثيلهما فيلم «حرب النجوم» الشهير عام 1976.
«إنها النسخة المصغرة عني»
نجمة السينما كاترين زيتا جونز (47 عاما) تتحدث حول ابنتها كاريز (14 عاما) التي تشبهها تماما عندما صحبتها لزيارة عرض أزياء مايكل كورس في نيويورك.
«الشباب يريدون عادة ما لا يستطيعون الحصول عليه»
الممثلة والمغنية وعارضة الأزياء المثيرة للجدل پاريس هيلتون وهي تقدم النصح لصديقاتها حول كيفية التعامل مع الرجال.
«كانت مفاجأة لطيفة وسارة بالتأكيد»
هذا ما تقوله المغنية السابقة فيكتوريا بيكام، بعد أن تلقت باقة زهور من زوجها لاعب كرة القدم سابقا ديفيد بيكام، معبرا بها عن تقديره لها لما تبذله من جهود كبيرة في عالم الأزياء الذي تحولت إليه.
«الحمدلله، ولت أيام أطفال الأنابيب أخيرا»
المغنية كيلي كلاركسون وهي تعرب عن ارتياحها لأنها لم تعد بحاجة لإنجاب أطفال من خلال الأنابيب، وكشفت أنها لن تنضم ثانية لبرنامج «أميركان آيدل» الذي يعرض على قناة «إيه بي سي» لأنها تريد الاهتمام أكثر بأطفالها.
«وأخيرا انكشف السر»
تعليق لبعض الصحافيين بعدما بدت الممثلة الإنجليزية سينا ميلر (35 عاما) وهي تضع خاتما ثمينا من الألماس في إصبع يدها اليمنى عقب ظهورها لمدة سنة بصحبة المخرج بينيت ميلر (50 عاما) في العديد من النشاطات الفنية.