تتعرض النساء الحوامل إلى الشد العضلي أكثر من الشخص العادي ولاسيما أثناء النوم، وهو ما يجعلهن يستيقظن من شدة الألم ولا يعرفن كيف يتخلصن من هذا الألم.



ويفسر أستاذ أمراض النساء والتوليد والعقم بجامعة عين شمس المصرية الدكتور أحمد حشاد أسباب تعرض الحامل للشد العضلي قائلاً، إن لذلك أسباباً كثيرة منها نقص الكالسيوم والماغنسيوم بالدم؛ حيث يقوم الطفل بسحب هذه المكونات من الأم لاكتمال نموه، وقد يكون بسبب حمله ووزنه المتزايد الذى يضغط على الوريد الرئيسي الآتي من ساقيك، ومن الممكن -أيضا- أن يؤدي تزايد هرمون البروجسترون إلى تماسك العضلات وتشنجها.



ويقول حشاد إن الحل هو القيام بتمدّيد العضلة على الفور، عن طريق فرد الساق وكعب القدم أولاً ثم ثني الكاحل وأصابع القدم برفق، ويشير إلى أنه قد يحدث بعض الألم في البداية ولكن سيزول بالتدريج.



ويضيف أنه يمكن أيضاً إرخاء الشدّ العضلي بتدليك العضلة المشدودة، وإذا لم يؤد ذلك لتحسن يمكن النهوض من السرير والتجوّل لبضع دقائق.



الدكتور أحمد حشاد هو أستاذ أمراض النساء والتوليد والعقم بكلية طب جامعة عين شمس المصرية، حاصل على ماجستير ودكتوراه في التوليد وأمراض النساء والعقم، ودبلوم جراحة المناظير النسائية من فرنسا.