في حين أننا نقضي الكثير من الوقت في الهواء الطلق هذه الأيام، فإن الطقس الأكثر برودة قادم، وحان الوقت للتأكد من أن نوعية الهواء في الأماكن المغلقة كافي لدعم صحتك.



هناك 8 منتجات، يمكنك التوقف عن اقتنائها من أجل تحسين نوعية الهواء بشكل كبير في بيتك ومكان عملك، وفقاً لموقع "كير 2"، المعني بالشؤون الصحية والنفسية، ومنها:



1- منظفات الغسيل السامة



تحتوي معظم منظفات الغسيل (وحتى تلك التي يكتب عليها أنها "طبيعية") على مواد سامة ومسرطنة مثل ديوكسان، وإيثوكسيلات ونيلفينول، وإيثوكسيلات الكحول، وغيرها من المكونات الضارة.



وأنت تتعرض للضرر من هذه المكونات بمجرد أن تشم رائحة ملابسك، والفراش والمناشف، حيث تتنفس هذه المواد الضارة.



2- معطرات الجو



معظم ما يسمى بمعطرات الجو والمكونات الإضافية لها، وغيرها من المنتجات، تحتوي على عناصر تعطل إفراز الهرمونات مما يمكن أن يؤدي إلى مشاكل صحية خطيرة، مثل العقم والعيوب الخلقية في الأجنة، فضلاً عن الحساسية والربو.



وبدلاً من ذلك، يمكنك استخدام زجاجة رذاذ تخفف فيها الزيوت العطرية الطبيعية المفضلة لديك مع بعض الماء.



3- تخير منتجات التنظيف



معظم منتجات التنظيف التجارية تحتوي على مكونات سامة مثل بوتيل سيلوسولف، والتي ترتبط بالمشكلات الصحية الخاصة بنخاع العظام والكلى والكبد والجهاز التنفسي والدورة الدموية.



يمكنك استبدال تلك المنتجات ببيكربونات الصوديم والخل والزيوت العطرية الطبيعية.



4- شموع بفتيل الرصاص



يتم إنتاج معظم الشموع بفتيل مصنوع من الرصاص، والتي عندما تحترق تملأ هواء الغرفة بكمية كبيرة من الرصاص، والتي تسفر عن إصابة الأبناء بمشكلات ضعف التعلم والسلوك العدواني وحتى أمراض المخ.



وبدلاً من ذلك، عليك اختيار الشموع النباتية الخالية من الروائح وفتائل الرصاص.



5- لعب ومنتجات منزلية ثنائية الفينيل



يستخدم PBDE (polybrominated diphenyl ethers) وهو الإثير متعدد البروم ثنائي الفينيل، كمثبطات للهب في العديد من منتجات البلاستيك والإليكترونيات. وقد تبين أنها تتراكم في الدهون والدم وحليب الثدي، وأنسجة المشيمة والمخ.



كما أكدت الأبحاث العلمية أن PBDE يؤدي إلى الإصابة بالسرطان، وإعاقة الهرمونات وتلف الكبد.



6- المركبات العضوية المتطايرة في الدهانات



لا يعلم الكثير من الناس أن الطلاء يحتوي على المركبات العضوية المتطايرة الضارة VOCs، وأنه من السهل أن يتحولوا إلى استخدام دهانات خالية من المركبات العضوية المتطايرة الطبيعية.



7- تصفية الكلور من ماء الدُش



أثبتت دراسات علمية أن تدفق الكلور في صنابير المياه بمنازلنا يتسبب في عيوب خلقية للأجنة والإجهاض في النساء الحوامل. ويمكن أن تنجم عنه مكونات سامة، ربما تسبب السرطان لأي شخص.



وينصح بإضافة فلتر إلى دُش الحمام لمنع الكلور من أن يتبخر في الجو بالمنزل، حيث يتم استنشاقه مباشرة إلى داخل الجسم ليجري مع مجرى الدم.



8- منتجات العناية الشخصية السامة



إن منتجات العناية الشخصية، سواء كانت عطور أو رذاذ تثبيت الشعر أو غيرها، عادة ما تحتوي إلى جانب الرائحة المعطرة، على أكثر من 400 من المكونات الأخرى، معظمها من البتروكيماويات.



لكن هناك العديد من مستحضرات العناية الشخصية الطبيعية ومنتجات التجميل الخالية من المكونات السامة.