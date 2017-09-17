دراسة جديدة صدرت عبر دورية "لانسيت" الطبية الشهيرة أوضحت أن العام الماضي شهد وفاة عدد كبير من البشر، نتيجة التدخين وأمراض القلب، وتضاهي نسبة تلك الوفيات ضحايا الحروب والصراعات حول العالم في العام نفسه.

الدراسة التي نشرت بعنوان "العبء العالمي للمرض" أظهرت أن التدخين لوحده قتل أكثر من 7 ملايين شخص خلال العام الماضي، كما فتكت أمراض القلب بنحو 10 ملايين شخص، خلال العام 2016.

الدراسة الكبرى التي شارك فيها 2500 باحث من 130 دولة حول العالم توصلت إلى أن التغذية السيئة والاضطرابات العقلية، هي أشد الأمراض فتكاً للبشر على الإطلاق، واحتلت التغذية السيئة نحو 20% من نسبة مسببات الوفاة خلال العام الفائت.

وأوضحت الدراسة أن للأمراض العقلية وقعا شديدا على الأفراد والمجتمعات، موضحة أن ما يزيد عن مليار شخص يعانون من الاضطرابات النفسية وتعاطي المخدرات في عام 2016.