إذا كنتِ لا تحبين اللجوء إلى الكريمات الصناعية لتخلّصي بشرتكِ من كل العيوب والشوائب، ننصحكِ بأن تسارعي إلى تحضير عصير يساعدكِ على ذلك بسهولة.



إذاً جربي عصير البرتقال والجزر والتفاح الأخضر، فهو يحتوي على مكونات تمنع شيخوخة البشرة وتحفز إنتاجها للكولاجين وتحدّ من ظهور الندوب وحب الشباب وعلامات الجفاف عليها.



ولتحضريه تحتاجين إلى: حبّة ونصف تفاح أخضر، 3 حبّات برتقال، حبتي جزر، ملعقة صغيرة من الكركم ورشّة من بودرة الفلفل الأحمر.



ولتصنعي القناع قطعي حبات التفاح والجزر وضعيها في الخلاط.



أضيفي عصير البرتقال والكركم والفلفل الأحمر.



إخلطي المكونات إلى أن تحصلي على عصير منسجم.



تناوليه بشكل يومي لتصبح بشرتك متجددة، ناعمة، نضرة وخالية من الشوائب.