يحتاج جسد الانسان التخلص من السموم التي تراكمت فيه سواء من الأكل أو الأدوية أو أي مواد قد دخلت جسد الانسان، ويرى الأطباء أن الديتوكس أو ما يعرف بحمية الديتوكس هي من أكثر الحميات الصحية التي ينصح بها للتخلص من السموم داخل الجسد، لكن ما هي طريقة الديتوكس التي تساعدنا على التخلص من السموم من خلال الأقدام؟

حمية ديتوكس الاقدام:

تتم عمل ديتوكس للأقدام من خلال لصقة تباع بالصيدلية، وهي مكونة من أواراق الشجر وأعواد الخيزران.

وكان اليابانيون هم أول من استخدم هذه "اللصقة " أما طريقة الاستخدام فتكمن بوضع هذه الفوطة على القدم قبل النوم وإزالتها في الصباح فور النهوض من النوم، وبحسب العديد من الأشخاص الذين جربوا هذه الطريقة فإن مفعولها يبدأ من اليوم الأول، كما أكدوا أنهم تخلصوا من وجع الرأس وآلام الظهر.

وهناك طريقة أخرى لاستخدام فوط الديتوكس للتخلص من سموم الجسد بـ3 دقائق فقط، وكل ما عليك فعله هو وضع ماء مالح جداً في وعاء بلاستيكي يتسع لقدميك لمدة 10 دقائق، ثم اضف له أوراق الغار وضعها لمدة 10 دقائق، ثم أضف "لصقة" الديتوكس ودعها تخرج كل الفائدة الموجودة بها حتى يمتصها الماء لعشر دقائق إضافية.



بهذه الطريقة يكون الجسد تخلص من السموم الموجودة به فقط بـ 30 دقيقة.

كرر تلك العملية من فترة لأخرى، لأن سموم الجسم تتراكم بسبب طبيعة الطعام غير الصحي والصبغات الموجودة في الأطعمة التي نتناولها.