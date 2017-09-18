رغم فصلها من عملها، ما زالت مضيفة الطيران السابقة شون كاثلين، مهتمة بنشر صور ومقاطع مصورة، ترصد الأفعال الشائنة للمسافرين على متن الطائرات.

وكانت المضيفة المثيرة للجدل، سخرت حساباتها على تويتر وفيسبوك وإنستغرام لنشر المقاطع والصور الفاضحة والفكاهية للمسافرين، ما تسبب بفصلها عن العمل، ولكنها استمرت في فعل ذلك، إذ تستقبل يوميا العديد من الصور والمقاطع من الآخرين الذين رصدوا ما يقوم به المسافرون على متن الطائرات.

وتظهر الصور على صفحات شون، مواقف طريفة للمسافرين وأخرى تظهرهم وهم يقومون بأفعال شاذة.

وتحظى صفحات شون بالكثير من المتابعين، إذ يصنف حسابها على إنستغرام ضمن أفضل 100 بحسب تصنيف مجلة رولنغ ستون، كما يتابعها حوالي 538 ألف متابع على تويتر ونصف مليون على فيس بوك بحسب ما أوردته وكالة سبوتنك.



ورغم تلقيها تهديدات وصلت إلى حد التلويح بقتلها، بحسب صحيفة انترناشونال بزنس تايمز، ما زالت شون تنشر الصور والمقاطع التي تظهر تصرف المسافرين غير اللائق مثل رمي المناديل وحفاظات الأطفال وبقايا الطعام على الأرض، أو النوم بدون ملابس، أو العراك أثناء الرحلة.