يمكن للإنسان أن يسقط من إرتفاع يصل في حده الأعلى الى 60 مترا على مسطح مائي من دون أن يموت، شرط أن يتمكن من التحكم بجسمه بحيث تبقى رجلاه الى اسفل لأن السقوط على الرأس خطير جدا وقد يسبب الوفاة، وأن لا يقل عمـق الماء الذي يسقط فيه الشخص عن 15 مترا..

وبدون مبالغة، نشر سباح القفز من المرتفعات التشيكي "ميشال نافراتيل" قفزة له من ارتفاع يصل إلى 27 مترا، وفي مقطع مصور أعاد نشره "ميشال" على صفحة منسوبة له على "تويتر" يظهر وهو يقفز من مكان مرتفع في حمام سباحة يبدو من أعلى صغير الحجم، وفق موقع actionsportsconnection.

وعادة ما ينشر "ميشال" على صفحته على فيسبوك مقاطع له أثناء قفزه من مرتفعات عالية، ويعتمد على عنصر الفكاهة في أثناء تنفيذه للقفزات التي تبدو مرعبة للغاية.

يذكر أن "ميشال" هو واحد من أشهر عشاق القفز من المرتفعات في الماء، وحصل على أول بطولة للعالم لهذا الصنف الرياضي في سبتمبر/ أيلول 2016 بعدما قفز من جسر "ستاري موست" بموستار في البوسنة والهرسك، وقفز من ارتفاع 27 متر و نصف المتر أمام حوالي عشرين ألف متفرج ومنحته لجنة التحكيم 500 نقطة وفاز بلقب بطل العالم.