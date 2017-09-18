تداول رواد منصات التواصل الإجتماعي مقطع فيديو يُظهر رجلاً يلتقي للمرة الأولى مع الحيوانات التي يمتلكها، بعد انتهاء الإعصار هارفي الذي ضرب أميركا. وحقق هذا الفيديو المؤثر عشرات الآلاف من عدد المشاهدات عبر موقع يوتيوب في وقت قصير.

وفي التفاصيل، أن الرجل العائد إلى مزرعته بعد انتهاء الإعصار "هارفي"، تفاجأ فور وصوله بالحيوانات التي ما زالت على قيد الحياة بالرغم من الدمار الهائل الذي تسبب به الإعصار.

وبكى المزارع عند رؤيته للحيوانات، واقترب منه أولاً خنزيراً سبح في المياه فور وصول صاحبه، ثم شاهد بقية المواشي كالماعز والأحصنة التي أصيب بعضها بكسور.

وعلى الرغم من بقاء الكثير من الحيوانات على قيد الحياة، الا أن منهم من لم يستطع مقاومة الإعصار و نفق في مكانهم.

صاحب المزرعة خسر قرابة 17 حيواناً بعدما فشلت محاولات إنقاذهم بسبب مياه الفياضانات، لكنه استطاع إنقاذ عائلته وكلابه وأخذهم الى بر الأمان.

يشار الى أن إعصار هارفي هو إعصار استوائي بلغ اليابسة في تكساس كإعصار كبير، وهو الأقوى منذ إعصار شارلي عام 2004، كما يعتبر أول عاصفة بهذه الشدة تضرب الولايات المتحدة منذ إعصار ويلما عام 2005.