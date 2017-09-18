ابتكر فريق من الباحثين في كندا جهاز استشعار إلكترونيا يمكن تثبيته داخل الحذاء لتحديد ما إذا كان المستخدم يتخذ وضعية سليمة أو خاطئة عند محاولة رفع أوزان ثقيلة، وهو ما يساعد في الوقاية من إصابات الظهر.

وتقول آية بركة الله من جامعة كويبك في مدينة تشيكوتيمي الكندية إن الكثير من الأشخاص لا يراعون اتخاذ الوضعية السليمة قبل رفع الأشياء الثقيلة، ولذلك فإنها قامت بالتعاون مع مجموعة من زملائها بابتكار جهاز استشعار يثبت داخل الأحذية لرصد ما إذا كان المستخدم اتخذ الوضع السليم لرفع الوزن الثقيل.

ونقل الموقع الإلكتروني «نيو ساينتست» المتخصص في الأبحاث العلمية والتكنولوجيا عن بركة الله قولها: «نريد التوصل إلى أسلوب للوقاية من الإصابات التي تتعلق بمجالات العمل»، وأوضحت أن جهاز استشعار أحمال الجسم الذي يتم تثبيته في نعل الحذاء يستطيع رصد كيفية توزيع الإنسان لوزنه على الأرض.