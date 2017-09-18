وقع اختيار مهرجان القاهرة السينمائي الدولي على فيلم (ذا ماونتن بتوين أس) أو (الجبل بيننا)، للمخرج الفلسطيني هاني أبو أسعد وبطولة البريطانيين كيت وينسليت وإدريس ألبا، للعرض في افتتاح الدورة التاسعة والثلاثين في نوفمبر.

وقال المركز الصحفي للمهرجان في بيان السبت إنه كان مقررا عرض الفيلم في مصر في نفس توقيت عرضه بالولايات المتحدة في الأسبوع الأول من أكتوبر، إلا أن الناقد يوسف شريف رزق الله، المدير الفني للمهرجان، طلب من أبو أسعد وموزع الفيلم بتأجيل طرحه في دور السينما بمصر لما بعد عرضه بافتتاح المهرجان.

وتجسد وينسليت في الفيلم دور صحفية ألغيت رحلة طيران كانت ستقلها من إيداهو إلى نيويورك، بينما يؤدي ألبا دور طبيب أعصاب كان سيستقل نفس الطائرة، فيتفقان على استئجار طائرة صغيرة تقلهما، لكن في الطريق يصاب قائد الطائرة بأزمة قلبية ويواجه الاثنان الكثير من المصاعب.

وأشار المركز الصحفي إلى أن ماجدة واصف، رئيسة المهرجان وجهت الدعوة إلى وينسليت وألبا لحضور المهرجان المصنف ضمن 15 مهرجانا سينمائيا تحمل الصفة الدولية بالعالم.

وتقام الدورة التاسعة والثلاثون للمهرجان في الفترة من 21 إلى30 نوفمبر.