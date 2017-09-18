إن الحب له تأثيراته السحرية.. إننا نولد لنحب، وقد ثبت علمياً أيضاً، أن الحب والمودة ضروريان للتطور العاطفي والبدني. وبحسب موقع "ديلي هيلث بوست Daily Health Post"، فإنه لا يوجد شيء يضاهي أن تعطي أحباءك حضناً دافئاً، أو أن تلتقى واحداً منهم. حيث تظهر أحدث الدراسات العلمية، أنه كلما عانقت صغارك أكثر نمت عقولهم أكثر.

دور "هورمون الحب"

يذكر أن الـ"أوكسيتوسين"، وهو هرمون وناقل عصبي تنتجه وتفرزه الغدة النخامية واكتشفه العلماء لأول مرة في عام 1906، ويعتبر ضرورياً في عملية الولادة في الثدييات، حيث يقوم بتحفيز انقباضات الرحم وإفراز الحليب.

إلا أن الدراسات اللاحقة توصلت إلى دور أهم وأعمق بكثير للـ"أوكسيتوسين"، حيث ثبت أنه يؤثر في التفاعل الإجتماعي والترابط بين الناس. ولذا يطلق عليه العلماء اسم "هرمون الحب."

وتفسر دورية "سايكولوجي توداي Psychology Today" دور "هورمون الحب" بأنه يقوم بتيسير الترابط بين أولئك الذين يشتركون في خصائص متماثلة.

يوجد هذا الهرمون الخاص في كلا الجنسين، ويحفز جميع جوانب العملية التناسلية. كما يحفز الـ"أوكسيتوسين" مراكز المتعة وهو الأساس العصبي للترابط الإجتماعي. كما أن هذا الهرمون يزيد من الشعور بالثقة في كافة أنواع العلاقات الإنسانية.