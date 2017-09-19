فؤائد التمر للأطفال على الريق تعود إلى الفائدة الصحية المعترف بها من قبل منظمات تغذية صحية منها الجمعية الأمريكية لأمراض القلب، حيث جعلت من ثمرة التمر مثالاً للأطعمة الموصى بها لصحة القلب، كونها خالية من الدهون و الكوليسترول، كما أنها تعمل على مد جسم الطفل خاصة في المراحل الأولى من العمر بالعناصر الغذائية الضرورية التي يحتاجها و يكتفي بها لبناء جسم صحي و سليم.



فوائد التمر الغذائية



تحتوي حبة التمر الواحدة على 66 سعرة حرارية ، و هي خالية من الدهون ، و هي غنية بالألياف و المكونات الغذائية الغنية التي تحافظ على الجهاز الهضمي للطفل و تعمل على أداءه بشكل صحيح و يمنع عنه الإمساك ، و تحتوي حبة التمر على الحديد الذي يمد حاجة الطفل للحديد بشكل كاف ليومه ، هذا الحديد يعمل على تجديد خلايا الدم الحمراء ، و التي بدورها تعمل ععلى تحريك الأوكسجين داخل جسمه . كما يحصل الطفل من خلال التمر على 15 ملليغرام من الكاليسيوم ، الظروري لبناء العظام و 167 ملليغرام من البوتاسيوم الضروري لتنظيم ضغط الدم ، و كذلك فإن حبة التمر غنية بكميات صغيرة من حمض الفوليك و النياسين و فيتامين A.



فوائد أكل التمر على الريق



يوصى بتناول حبات مفردة من التمر على الريق قبل تناول الإفطار أو الماء ، و هذه التوصية تشمل الكبار و الصغار ، بحسب مصادر دراسات علمية و دينية متعارف عليها من التراث الأسلامي ، حيث يعمل التمر على تخليص الجسم من مشاكل الإمساك و دفع السموم عن الجسم و تنشيط الجهاز الهضمي ، كما يعمل على تنشيط الذاكرة و يحمي من تسوس الأسنان و تجنب أمراض القلب .



هل يمكن اعطاء التمر للأطفال الرضع ؟



هل يستطيع الطفل الرضيع بعمر سنة إلى سنتين تناول التمر و هضمه من دون مشكلات ؟ هذا سؤال أجاب عنه مركز صحة الطفل الأمريكي بالقبول ، على أن لا يتناول الطفل حبة كاملة من التمر لأنها تسبب الإختناق، بل بتقطيع الحبة إلى عدة قطع أو هرسها ، مع مراقبة الطفل أثناء تناولها، و هذا التحذير يسري على جميع أنواع الفواكه المجففة، التي تسبب عادة الإختناق للأطفال الصغار الذين لا يقوون على مضغ اللقمة قبل إبتلاعها .