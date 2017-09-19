في ظاهرةٍ نادرة .. تعاني حسناء بريطانية "20 عاماً " من مرضٍ نادر يسمى "الخدار"، ويتسبّب بتنويمها كلّما ضحكت أو بكت، أو دخلت في فورةٍ عاطفية أخرى.



وفي التفاصيل، أصيبت جيسيكا ساوثول بهذا المرض في سن المراهقة حيث كانت تغفو في المدرسة وفي الحافلة، وتفاقمت حالتها مع الوقت لدرجة أنها تنام بمعدل 13 ساعة يومياً، وتضطر إلى تجنب المواقف العاطفية وهي واقفة.



وقالت جيسيكا التي تقيم في مدينة نوتنغهام وسط بريطانيا، - وهي أم لطفل - إنها تشاهد البرامج الفكاهية في التلفزيون وهي جالسة لأنها تخاف أن تغفو وتسقط أرضاً في حال كانت واقفة.



وأضافت بحسب صحيفة "صن" البريطانية، أنها يوماً ما كانت تقدم القهوة لوالدتها وهي تستمع لنكتةٍ قالتها الأم، ما أدى إلى سقوط الكوب ووقوعها أرضاً قبل أن تغطّ في نومٍ عميق.



وتشمل الأعراض الجانبية لهذا المرض رؤية جيسيكا لكوابيس، وأشباح في غرفة نومها قبل أن تغفو.



وفي الوقت الذي تبدأ فيه بجيسيكا بالضحك تكون، كما تقول، "تصبح غير قادرة على التوقف وتشعر برأسها يسقط على صدرها وتغفو أو تجد نفسها مستلقيةً على الأرض.. تسمع كل شيء حولها لكنها لا تستطيع التحدّث أو التحرّك".



وتضيف "لا أستطيع الإستيقاظ قبل أن تتوقف فورة مشاعري.. يمكن أن تكون حالتي مضحكة لكنها في الحقيقة مخيفة".