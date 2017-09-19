تلقت الطالبة الإماراتية علياء المنصوري رسالة خاصة من محطة الفضاء الدولية عبر رائدة الفضاء الأميركية بيغي وتسون، وذلك بعد الإنجاز التي حققته الفتاة.



وأوضحت وكالة الأنباء الإماراتية أن الرسالة حملت عبارات التقدير والثناء بعد إنجاز الاختبارات اللازمة لتجربة علياء في الفضاء، واتخاذها مسار العودة مجددا إلى كوكب الأرض.



وكانت المنصوري الفائزة بمسابقة الإمارات للجينات في الفضاء قد شهدت الشهر الماضي إطلاق تجربتها الناجحة إلى محطة الفضاء الدولية من قاعدة "كيب كانافيرال" في فلوريدا بالولايات المتحدة الأمريكية.



وقالت وتسون في رسالتها لعلياء المنصوري من محطة الفضاء الدولية "إنه يسعدها أن تعلن إنجاز الاختبارات العلمية اللازمة في الفضاء على تجربتها وعودتها مرة أخرى إلى كوكب الأرض ".



وأعربت عن "فخرها بتجربة المنصوري العلمية وبالشغف الكبير الذي تبديه تجاه دراسة العلوم، مشيرة إلى أن "هذا الشغف والاهتمام بعلوم الجينات كان بداية طريقها نحو أن تصبح رائدة فضاء".



وأضافت "لتفتخري بما تقومي به من عمل ويجب أن تواصلي طريقك واهتمامك بدراسة العلوم وعلم الجينات نحو تحقيق حلمك بأن تصبحي أول رائدة فضاء على كوكب المريخ".



وأعربت الطالبة الإماراتية عن فخرها بالرسالة التي تلقتها من محطة الفضاء الدولية، مشيرة إلى أنها ستواصل عملها بشغف من أجل تحقيق حلمها في أن تكون أول رائدة فضاء على المريخ ووضع علم دولة الإمارات على هذا الكوكب.



وقالت لوكالة أنباء الإمارات إنه سيتم عقب وصول التجربة إلى كوكب الأرض مرة أخرى تحليلها بالاشتراك مع الفريق العلمي المتخصص، وصولا إلى استخلاص النتائج اللازمة من هذه التجربة.