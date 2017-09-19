كشف مدير الإدارة العامة للخدمات الذكية في شرطة دبي العميد خالد ناصر الرزوقي عن إمكانية تسجيل بلاغ جنائي لأول مرة خارج مركز الشرطة التقليدي، ودون الحاجة إلى مقابلة موظفين وذلك عبر مركز الشرطة الذكي الذي يتيح للمتعامل الحصول على خدماته ذاتياً على مدار الساعة.



وقال الرزوقي إن المركز الذي دشنه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي أول من أمس هو الأول من نوعه على مستوى العالم، إذ لا يحوي أي موظفين، ويوفر 27 خدمة أساسية منها الإبلاغ عن المعثورات والمفقودات و33 أخرى فرعية، كما يوفر وسائل ترفيهية للمتعاملين.



وأضاف أن المركز يتيح الاقتراب من الجمهور في أحيائهم السكنية، ويتجاوز حساسية البعض تجاه الذهاب إلى مركز الشرطة التقليدي، إذ لا يتوجب على المتعامل، أكثر من مجرد الدخول في أي ساعة من اليوم واختيار الخدمة التي يختارها، وإتمامها خلال دقائق.



وأشار إلى أن آلية فتح بلاغ جنائي تعد من أهم الخدمات التي يوفرها مركز الشرطة الذكي، وذلك بوساطة ضباط تحقيق يتحدثون بلغات عدة، عبر تواصل مباشر بالفيديو، يناقشان فيها سوياً جميع التفاصيل، ثم يرسل الضابط إلى المتعامل محضر إفادة ليقوم بالتوقيع عليه يدوياً إلى أن يتم تطبيق نظام التوقيع الإلكتروني على مستوى إمارة دبي في شهر نوفمبر المقبل.