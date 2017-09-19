ينتظر الجمهور في أبوظبي، وخاصة الأطفال منهم، أول حفل من نوعه في الشرق الأوسط، إذ يحل "هاري بوتر"، رفقة أداء فرقة عالمية لرائعة جون ويليامز الموسيقية في عرض حي ومباشر لا ينسى، في قاعدة دو للاحتفالات.



ويرافق الأداء عرض الفيلم الأول (هاري بوتر وحجر الفيلسوف) بدقة عالية على شاشة عملاقة حجمها٤٠ قدماً، كما ستقوم فرقة أوركستا سينفونيا دي فاليس بالأداء في قاعة دو، في الأيام من ٢١ وحتى ٢٣ سبتمبر.



وستعزف الفرقة كل نوتة ومقطع موسيقي ورد في الفيلم، مع عرض مباشر للفيلم المميز ليخلق لعشاق هاري بوتر تجربة حية لا مثيل لها.