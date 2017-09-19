تفيد التقارير الطبية أنه عند بلوغ الـ 50 تعاني نصف النساء و85 % من الرجال من درجة من درجات تساقط الشعر أو الصلع.



هناك أدلة على أن زيت الروزماري من بين أفضل العلاجات الطبيعية لهذه المشكلة وتحديداً الحد من مشكلة تساقط الشعر.



لكن لا يوجد تأكيد علمي من دراسات موسّعة على ذلك حتى الآن. إليك طريقة استعمال زيت الروزماري لتحفيز نمو الشعر:



يمكنك إضافة 10 إلى 12 قطرة من زيت الروزماري (إكليل الجبل) لعبوة الشامبو، لتخفيف الزيت. أو شراء شامبو يحتوي على زيت الروزماري ضمن مكوناته.



أما إذا كنت تفضّل تدليك فروة الرأس بالروزماري قبل النوم، فيمكن إضافة قطرتين من الزيت إلى بعض الماء لتخفيفه، والتدليك به، ثم غسل فروة الرأس في الصباح. ويتطلّب العلاج عدة أشهر لأن تحفيز نمو الشعر يستغرق وقتاً.



ولا ينبغي للحوامل والمرضعات استعمال زيت الروزماري، كما يجب عدم لمس العينين إلا بعد غسل اليدين جيداً عند استعمال الزيت.