يجب أن تكون وجبتك الأولى بعد ممارسة التمارين الرياضية غنية بعنصر البروتين.



ويحبذ أخصائيو التغذية اختيار الحليب، لكن، تضم مصادر البروتين الأخرى الجبنة، واللوز، والبيض، والدجاج.



وتناول بعض الكاربوهيدرات قد يساعد في تعويض الطاقة التي حرقها الجسم، عن طريق إضافة شريحة من خبز الحبوب الكاملة إلى خيارك من البروتين، أو شرب "سموثي" الفاكهة، أو تناول لبن الزبادي مع الفاكهة.



وإن كانت آلام العضلات تقلقك، جرب رش القليل من مسحوق الزنجبيل أو القرفة على طعامك، أو شرب عصير البطيخ الطازج أو عصير الكزر الحامض. إذ بحسب بعض الدراسات، هذه الأطعمة قادرة على تقليل الألم أو الالتهابات بعد التمارين الرياضية.