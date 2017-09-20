المعروف أن الشلال هو عبارة عن تيار من المياه يتساقط من الارتفاع إلى الأسفل، وبهذا يمكن القول إنه شلال نازل، ولكن ماذا يسمى التيار الذي يصعد من الأسفل إلى الأعلى؟



شلال كاترات الذي يقع في منطقة رايشوار بالقرب من مدينة بونه في ولاية "ماهاراشترا" الهندية يسير خلافا لكافة الشلالات في العالم، حيث تيار المياه يتصاعد من الأسفل إلى الأعلى.



في الحقيقة أن شلال كاترات يواجه تياراً هوائياً عاصفا يعكس حركة المياه ويجعلها تصعد للأعلى خلافا لكافة الشلالات، وتحدث هذه الظاهرة اللافتة للانتباه تحدث في بعض أيام السنة، وعند هبوب الرياح حيث تسير المياه بشكل عكسي.



بالرغم من أن ما يحدث لشلال كاترات هو نادر للغاية، ولكن له مثيل في اسكتلندا.



ولا يتجاوز ارتفاع شلال كاترات عشرات الأمتار، بينما يرتفع أعلى شلال في العالم أي شلال أنجل لما يقارب الكيلومتر الواحد، وهو شلال نازل ويقع هذا الشلال الذي يبلغ ارتفاعه 989 متراً أي أعلى من برج خليفة بـ161 متراً في فنزويلا ويصب في نهر نهر كارايو.