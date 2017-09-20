هل تبحث عن المهارة التي تساعدك بالفعل في الحصول على وظيفة؟ عليك العلم بأن تلك المهارة التي يفتقدها 90% من الباحثين عن العمل ليست سوى “الكتابة”.



وبحسب خبراء التنمية البشرية، إذا كنت صاحب عمل وتسعى للمفاضلة بين المتقدمين، فعليك اختيار هؤلاء الذين يمتلكون قدرة ومهارة عالية على الكتابة الجيدة وإقناع الآخرين.



وتعتبر الكتابة الجيدة دليلًا على التفكير الجيد، والكتاب المهرة يجعلون الأمور أكثر قدرة على الفهم، كما أنهم يستطيعون أن يضعوا أنفسهم في موضع الآخرين، وفقًا لما ذكره موقع “لايف هاك”.



وأكدت “الرابطة الوطنية لأرباب العمل” بولاية بنسليفانيا في الولايات المتحدة، أن نحو 73.4% من أصحاب العمل يفضلون المتقدمين للوظائف الذين يمتكلون مهارات قوية على الكتابة.



فالقدرة على الكتابة دون أخطاء نحوية، لا تعطي فقط انطباعًا بوعي المتقدم لقواعد النحو واللغة، بل أنها تعطي أيضًا إشارة إلى قدرة الشخص على الكتابة الجيدة وعدم الوقوع في أخطاء كبيرة.



والكثير من المتقدمين لا يدركون أهمية الكتابة الجيدة، وتأثيرها على قبولهم في وظيفة ما خاصة تلك الوظائف القائمة على الاتصال والتعامل مع الجمهور.



وعليك أن تتذكر دائمًا أنك إذا لم تمتلك قدرات عالية على الكتابة، فكيف يضع صاحب العمل الثقة فيك، إذا لم تكن شخصًا ذا كفاءة عالية في مهارات الاتصال!.