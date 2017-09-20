قد تواجه البشرية وباء عامًا هائلًا لا يقل ضراوة عن الإنفلونزا الوبائية التي عرفها العالم في عام 1918 وفقًا للملياردير بيل غيتس.

المصدر: مدني قصري



في التقرير السنوي لمؤسسة Goalkeepers تحدث بيل غيتس عن أخطر تهديد يمكن أن يواجهه العالم في العقد المقبل، حيث سيؤدي بحياة نحو 30 مليون شخص.

وقال بيل غيتس في تقرير Goalkeepers الأخير إن التهديد الذي لا مفر منه الذي يقترب بسرعة من البشرية سيكون تفشي وباء محتمل، وهو قادر على أن يقتل حوالي 30 مليون نسمة. سنويا، هذا التقرير التابع لمؤسسة بيل وميليندا غيتس يعرض أحدث الاكتشافات العالمية في مجال الصحة العامة.

وقال بيل غيتس لـ “بيزنس إنزيدر”: “نحن مُقدِمون على العام المئوي للأنفلونزا الوبائية لعام 1918”. وأضاف “لحسن الحظ أننا نجونا من هذه الأوبئة خلال الـ 100 عام الماضية، ولكن لا مفر من أن انفجارَ وباءٍ عام بنفس القوة قد يظهر”.

وتابع الملياردير قائلا “إن مجرد فيروس الإنفلونزا يمكن أن يسبب وباءً في المستقبل، حيث يمكن أن يظهر بشكل طبيعي أو بمساعدة الإرهابيين البيولوجيين الذين سيكونون قادرين على توليف سلالة من البكتيريات.

وقال بيل غيتس إن مثل هذا الفيروس قد يقتل أكثر من 30 مليون شخص فى أقل من عام. ويعتقد الملياردير أن وباء عاما بهذا الحجم يمكن أن يحدث في السنوات العشر إلى الخمس عشرة سنة القادمة.

وفى مؤتمر صحفى قال بيل جيتس إنه سيكون هناك تقدم في علاج الأمراض المزمنة والمعدية، بيد أنه قال إن الإنسانية ليست مستعدة بعد للتعامل مع تنوعها. فلا تزال حمى المستنقعات والالتهاب الرئوي وفيروس نقص المناعة البشرية منتشرة على نطاق واسع في البلدان النامية. الأمراض المزمنة، مثل السكري ومرض الزهايمر وغيرها من الأمراض العصبية، منتشرة في جميع أنحاء العالم.