تعتبر فترة التعارف بين الرجل والمرأة أثناء الخطوبة ذات أهمية بالغة، وذلك لكي يتعرف الطرفان على صفات بعضهما البعض وخاصة السلبية منها، قبل الدخول في علاقة زوجية قد تنتهي في كثير من الأحيان بكارثة على الطرفين بسبب سوء الاختيار.



ولكي تضمن المرأة حياة مستقرة وهانئة مع زوجها، لا بد من أن تكون على علم بجميع صفاته السلبية التي قد تؤثر على حياتها معه بشكل سيء، فالمعرفة المسبقة بصفات الرجل السلبية في فترة الخطوبة تمنح المرأة فرصة للتراجع قبل فوات الأوان. ومن هذا المنطلق أورد موقع فاميلي شير الإلكتروني 5 صفات سلبية يتشارك فيها الرجال السيئون، على النحو التالي:



1- الخداع والغش



لا بد من أن تنتبه المرأة لهذه الخصلة الرديئة في الرجل الذي تنوي الارتباط به في المستقبل، فإن لاحظت أي تصرفات تدل على أنه مخادع أو مراوغ، يمكنها الانسحاب من هذه العلاقة قبل أن تتورط في علاقة دائمة معه.



2- مغازلة الأخريات



إن كان خطيبك يقوم بمغازلة الأخريات أمام ناظريك دون أن يأبه لوجودك، فهذا دليل واضح على أنه سيفعل هذا بعد الزواج أيضاً، وأنه قد يخونك مع امرأة أخرى بعد الزواج. لذا إن لاحظت أن خطيبك يمتلك هذه الخصلة السلبية فعليك أن تفكري ملياً قبل الارتباط به.



3- الإهانة



يعد توجيه الرجل الإهانات للمرأة مؤشراً واضحاً ودليلاً جلياً على أنه لا يأبه بمشاعرها، ولا يقيم وزناً لعلاقته بها. فإن لاحظت أن خطيبك يوجه الإهانات لك على الدوام، فانفصلي عنه على الفور ولا تستمري في علاقتك معه.



4- الغيرة المفرطة



تمثل الغيرة المفرطة من قبل الرجل، عاملاً سلبياً يؤثر على العلاقة مع شريكة حياته المستقبلية، ويضع المرأة في دائرة من الضغط ويشدد الخناق عليها. لذا لا بد للمرأة من أن تحسم أمرها وتتجنب الارتباط بهذا النوع من الرجال لأن الارتباط برجل يغار بشكل مفرط سيحول حياتها إلى جحيم لا يطاق.



5- الكسل



يتصف بعض الرجال بالكسل والخمول، ويفضلون الاعتماد على زوجاتهم في كل شيء، حتى في الإنفاق على المنزل في الكثير من الأحيان. لذا تجنبي الارتباط بهذا النوع من الرجال وابحثي عن الرجل النشيط الذي يعتمد على نفسه ويمكنك الاعتماد عليه أيضاً.