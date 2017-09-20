توفي الحكم إتيان فرح كامانو، الأحد الماضي نتيجة توقف قلبه عن العمل، خلال اختبارات اللياقة، وفق ما ذكر مصدر رسمي غيني.

وأوضح المصدر أن كامانو سقط على الأرض بعدما قام بعشر لفات حول مضمار استاد "28 سبتمبر" في كوناكري، فأجريت له الإسعافات الأولية، ولم يستطع الأطباء إنعاشه، لينقل على وجه السرعة في سيارة اسعاف إلى أحد المستشفيات المحلية، لكنه فارق الحياة.

وتجرى اختبارات اللياقة للحكام سنويا في معظم الدول بناء على تعليمات الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) من أجل المحافظة على مستوياتهم ولياقتهم خلال قيادة المباريات.