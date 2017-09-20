وجدت دراسة جديدة أن تناول مكملات حمض الفوليك في بداية فترة الحمل يقلل احتمالات إصابة الأطفال بالتوحد حتى ان تعرضت الأم لمبيدات حشرية مرتبطة بهذا الاضطراب في النمو العصبي.

وقالت ريبكا شميت عالمة الأوبئة والأستاذة في معهد أبحاث اضطرابات النمو العصبي بجامعة كالفورنيا الأميركية، التي قادت الدراسة لـ «رويترز» عبر الهاتف، ان الأمهات اللائي تعرضن لمبيدات حشرية منزلية أو زراعية قبل حملهن بقليل أو خلاله ولكن تناولن جرعات مكثفة من حمض الفوليك تقل احتمالات إصابة أطفالهن بالتوحد إلى النصف مقارنة مع النساء اللائي تناولن كميات منخفضة من هذا الفيتامين.

وأضافت «إذا كان هناك احتمال للحمل تناولي حمض الفوليك وحاولي تجنب المبيدات الحشرية غير الضرورية».

وأكد البحث ما توصلت إليه دراسات سابقة تربط بين تعرض الأمهات لمبيدات حشرية واضطراب طيف التوحد، وهو قصور في النمو العصبي يتسم بصعوبات في التعامل الاجتماعي والتواصل ومشكلات سلوكية.

ولكن الدراسة التي نشرت في دورية «إنفيرومنتال هيلث بيرسبكتفز» تقدم كشفا جديدا بتوصلها إلى أن الأطفال الذين يتعرضون لمبيدات حشرية قبل ولادتهم أقل عرضة للإصابة بالتوحد إذا تناولت أمهاتهم جرعات مكثفة من حمض الفوليك.