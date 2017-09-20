إذا كنت لا تستطيع الابتعاد عن هاتفك الذكي فسيتأثر عملك في النهاية، بحسب دراسة جديدة.

وقال كريستيان مونتاج، أستاذ علم النفس في جامعة أولم بألمانيا: «ذكر الأشخاص الذين يعتبرون أنفسهم معتمدين على هواتفهم الذكية أنهم رصدوا تراجعا في الإنتاجية. وأنا أرى وجود صلة واضحة».

أجرى مونتاج الدراسة، التي شملت 262 موظفا من مستخدمي الهواتف الذكية، مع إيليش ديوك، وهو محاضر مساعد في قسم علم النفس في كلية جولد سميث بجامعة لندن، ونشرت في دورية «Addictive Behaviors Reports» (تقارير السلوك الإدماني) ومقرها أمستردام.

ويقول مونتاج إن السبب وراء تراجع الإنتاجية هو يوم عمل مفتت، مشيرا إلى المقاطعات المستمرة الناتجة عن الإشعارات الجديدة التي ترد عبر الهاتف الذكي.