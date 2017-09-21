وقع شجار ضخم بين رجال الشرطة والمصلين في مسجد تاونفيلد في بلدة هاي وايكمب في انكلترا، بعدما اقتحم رجال الشرطة المسجد وهم يرتدون أحذيتهم، وفق ما ذكر موقع " thesun".

وقد تم استدعاء رجال شرطة آخرين للمساعدة في إنهاء الشجار وضبط الناس. وشوهد في مقطع الفيديو الذي صوّره أحد الشهود رجال الشرطة يسيرون بأحذيتهم داخل المسجد. وسمع المصلون يصرخون على رجال الشرطة ويطلبون منهم خلع أحذيتهم لأنّ ذلك يتنافى مع الممارسات الإسلامية وخصوصاً في أماكن مقدسة.

وكان أحد رجال الشرطة يحاول شرح ما يحصل إلى المصلين حين اندلع الشجار. واتفق الجميع على إخراج رجال الشرطة إلى خارج المسجد.

وقال الرئيس السابق لبعثة وايكمب الإسلامية، ظفر إقبال: "على الرغم من الشجار الضخم والصراخ الشديد، لم تكن هناك حاجة لاستدعاء الشرطة. عندما وصل رجال الشرطة كان هناك حوالى 400 إلى 500 مصلّ. لهذا السبب حدثت فوضى هائلة".

ويعتبر خلع الأحذية قبل الدخول إلى أماكن العبادة أمراً شائعاً في العادات الإسلامية منعاً من رجس المكان، إضافة إلى طقوس النظافة والطهارة التي يتبعها المسلمون قبل الصلاة.