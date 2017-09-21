أظهر مقطع فيديو متداول بيع كيس تمر بأكثر من 14 ألف ريال سعودي، وذلك خلال مزاد للتمور بنجران.



وبدا في الفيديو “المحرِّج” وهو يقف في الصندوق الخلفي لمركبة وأمامه كمية من التمور يزاود عليها عدد من الحاضرين، إلى أن رسا المزاد على أحدهم بمبلغ 14410 ريالات، الأمر الذي دعا “المحرِّج” للرقص على طريقته الخاصة فرحاً بالمبلغ الذي تم به البيع.

وأوضح عدد من المعلقين على الفيديو أن هذا النوع من التمر يُعرف بـ”البياض” وتشتهر به منطقة نجران.

وبحسب أحد المزارعين فإن تمر “بياض نجران” يُعد من أفضل أنواع التمور، ويقبل عليه الكثيرون لجودته وحسن طعمه، مشيراً إلى أن ارتفاع سعره يعود لقلة إنتاجه وإقبال الناس عليه من كل مناطق المملكة، وذلك لتقديمه في مناسباتهم الخاصة وكهدايا.