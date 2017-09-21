تايلاندي ملقب بـ «كازانوفا العصر الحالي» متزوج من 120 سيدة، على الرغم من أن تعدد الزوجات أمر غير مشروع في بلاده، وقد كللت زيجاته بنحو 28 من الأبناء، وذكر موقع إخباري أن الأمر الطريف فيما يتعلق بتامبون براسرت (58 عاماً) أن زوجاته جميعاً على علم بكل خطوة يخطوها في سبيل زيادة عدد أفراد العائلة، وبرضا تام عن ذلك.

ولعل مهنة براسرت هي الدافع الأول لشغفه بالتعدد، فهو صاحب مشروع إنشاءات، وبحسب قوله «يقرر الزواج في كل موقع يشيد فيه منزلاً»، وقد رحب السياسي المحلي بوسائل الإعلام المحلية التي سلطت الضوء على حياته العائلية، مؤكداً أن المرء لا يصل لهذا العدد من الزوجات في غضون سنوات قليلة، ليقول للصحافيين إنه قد بدأ بالزواج في سن مبكرة للغاية، عندما كان بعمر 17 عاماً، وقد رزق بثلاثة أطفال. بعد ذلك تسلسل في زيجاته من أخريات.

وفي المقابلة التي رافقته فيها زوجته الأخيرة، وبدت غير متفاجئة من حديثه البتة، بل متفقة معه، لفت المزواج بأن تقدمه في العمر ونضوجه، فضلاً عن نجاحه في مشروعه الإنشائي، دفعه لعادة غير عادية، قائلاً: «أنا مقاول وكنت أتزوج في كل مكان أبني فيه منزلاً، كما أني أحب زوجاتي الـ120 كثيراً، وهن يبادلنني الشعور ذاته»، وليس من المعروف حالياً من ما إذا كان كازانوفا تايلاند يواجه أي ملاحقات أمنية أو قضائية فيما يتعلق بتعدد الزوجات.