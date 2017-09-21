تفاءل مستخدمو "آيفون" بنظام التشغيل الجديد iOS 11 الذي أطلق مساء الثلاثاء، لكنهم سرعان ما اصطدموا بحقيقة أن النظام لن يدعم عشرات الآلاف من التطبيقات الذكية.



ولا يتوافق الإصدار الجديد من نظام التشغيل المخصص لهواتف "آيفون" وأجهزة "آيباد"، مع التطبيقات المبنية وفق هيكلية "32 بت" الموجودة على متجر "أبل" للتطبيقات، التي يقترب عددها من 200 ألف تطبيق.

وسيدعم نظام التشغيل الجديد فقط التطبيقات من نوعية "64 بت".

وكانت "أبل" قد مهدت لمطوري التطبيقات، بأن عليهم الاعتماد على هيكلية "64 بت"، حتى لا تتعطل تطبيقاتهم في المستقبل.

وطبقا لخبراء في مجال التطبيقات الذكية، فإن هناك أكثر من 187 ألف تطبيق يعمل على هيكلية "32 بت" في متجر "أبل"، تمثل 8 بالمئة من كل التطبيقات المعروضة.

ويعتقد أن "أبل" تنوي حذف جميع التطبيقات من نوعية "32 بت" من متجر التطبيقات مستقبلا.

