باركت المنظمة العربية للسياحة لرائد السياحة العربي الأول صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز الرئيس الفخري للمنظمة العربية للسياحة ورئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، بمناسبة تكريم سموه من منظمة الأمم المتحدة للسياحة العالمية، والذي تم ضمن أعمال الدورة الـ 22 للجمعية العمومية لمنظمة السياحة العالمية، التي انعقدت في مدينة تشنغدو بجمهورية الصين، بحضور نائب رئيس الوزراء الصيني، والأمين العام لمنظمة السياحة العالمية د.طالب الرفاعي، وبحضور أكثر من 1100 مسؤول و75 وزيرا يمثلون 132 دولة حول العالم.

وأوضح رئيس المنظمة العربية للسياحة د.بندر آل فهيد أن هذا التكريم يعتبر الأول والوحيد الذي قامت به منظمة هيئة الأمم المتحدة للسياحة العالمية وبشكل استثنائي، تقديرا وعرفانا لشخصية متميزة قدمت الكثير من الدعم اللامحدود لتطوير وتنمية مفهوم السياحة والتراث، حيث نهل من مدرسة والده خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، الذي يمثل مدرسة إدارية كبرى.

وأشار آل فهيد الى أن الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز منذ أن تم تكليفه بهذه المهمة منذ ما يقارب 15 عاما سنّ الخطط والاستراتيجيات والرؤى لهذه الصناعة، حيث أوجد شراكة فاعلة بين كل القطاعات ليعمل الجميع ضمن نسق وفريق عمل واحد، حتى أصبحت سياحة المملكة محط أنظار العالم، في الجودة والخدمات والبنى التحتية والمهرجانات وتطوير وتأهيل الأماكن التاريخية، أيضا اهتم سموه بدعم المستثمرين في القطاع السياحي وتعزيز الشراكة معهم، انطلاقا من منهج الشراكة الذي تميزت به الهيئة بين القطاعين الحكومي والخاص والمواطنين، وتوجت جهود دعمه للمستثمرين بتأسيس الجمعيات المهنية السياحية التي تعد الأولى من نوعها في المملكة، مؤكدا أن للأمير سلطان بن سلمان دورا رياديا على المستوى الإقليمي، حيث تبنى تأسيس المنظمة العربية للسياحة، والتي تشرفت برئاسته الفخرية، وقدم لها كل أنواع الدعم والرعاية، ما ساعدها في تحقيق الكثير من الإنجازات، ولله الحمد، والتي أصبحت محل فخر واعتزاز العالم العربي، حيث انطلق سموه بمبادرة دعم المنظمة العربية للسياحة من خلال رؤية القيادة الحكيمة للمملكة العربية السعودية في تنمية وتطوير العمل العربي المشترك في شتى المجالات.

وأوضح آل فهيد أن الأمير سلطان بن سلمان من الشخصيات الفريدة في العمل والإنتاج، فمن خلال تجربتي وعملي مع سموه الكريم منذ تأسيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني وانتقالي للمنظمة العربية للسياحة تعلمت من شخصية سموه الأداء المتميز والتنظيم وسرعة الإنجاز والتفاؤل، مؤكدا أنه عند اجتماع تلك الصفات لقيادة هذه الصناعة فإنه بلا شك سيكون النجاح حليفها، بعون الله، ويكون التكريم واجباً تجاهه، حامدين الله العلي القدير أن هذا الوطن له إنجازات متميزة في شتى المجالات بكل محفل إقليمي وعالمي.